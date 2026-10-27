अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी शतकीय पारी

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 03:21 pm Oct 27, 202603:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और कीवी टीम के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 35 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 199 रन के लक्ष्य का काफी तेजी से पीछा किया। आइए अभिषेक की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।