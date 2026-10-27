अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा और कीवी टीम के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 35 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 199 रन के लक्ष्य का काफी तेजी से पीछा किया। आइए अभिषेक की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी?
भारत को अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत दिलाई।
दोनों ने पावरप्ले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 118 रन जोड़ दिए।
इस दौरान अभिषेक ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया।
वह अपनी पारी में अब तक 9 चौके और 11 बेहतरीन छक्के भी जड़ चुके हैं।
उपलब्धि
अभिषेक ने पूरे किए 150 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के
इस पारी के दौरान अभिषेक ने तीसरा छक्का लगाते ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अपने 150 छक्के भी पूरे कर लिए।
वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। इस सूची में रोहित शर्मा (205) पहले पायदान पर हैं।
वैश्विक स्तर पर अभिषेक यह मुकाम छूने वाले 11वें बल्लेबाज हैं। हालांकि, इस पारी में लगाए गए छक्कों के बाद वह सर्वाधिक छक्के लगाने वालों की सूची में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
अभिषेक ने 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 92 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिसकी 89 पारियों में लगभग 33 की औसत से 2,230 रन बना चुके हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 196.18 की रही है।
इस खिलाड़ी के बल्ले से 4 शतक और 14 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।
वह अब तक 156 छक्के जड़ चुके हैं।