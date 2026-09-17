अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 08:17 pm Sep 17, 202608:17 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ताबड़तोड़ शतकीय पारी (108) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक साबित हुआ। उनकी और संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने पावरप्ले के बाद 100/0 का स्कोर बनाया। अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और वह सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।