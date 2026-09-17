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अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने
अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला
Sep 17, 2026
08:17 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ताबड़तोड़ शतकीय पारी (108) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा शतक साबित हुआ। उनकी और संजू सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने पावरप्ले के बाद 100/0 का स्कोर बनाया। अभिषेक ने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और वह सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही अभिषेक की पारी 

अभिषेक ने पारी का दूसरा ओवर करने आए अजमातुल्लाह उमरजई के खिलाफ एक चौका और छक्का लगाते हुए आक्रामक शुरुआत की।

उन्होंने फाजलहक फारुखी के अगले ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए।

बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

इसके बाद भी उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

वह 34 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड्स 

अभिषेक ने रोहित शर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा 

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो अभिषेक से पहले सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज था। पूर्व भारतीय कप्तान ने 35 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था।

अभिषेक द्वारा लगाया गया शतक, टेस्ट खेलने वाले देश के किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है।

विश्व क्रिकेट में सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद बनाम साइप्रस, 2024) के नाम पर दर्ज है।

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जानकारी

अभिषेक ने लगाए 11 छक्के 

अभिषेक ने अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के लगाए। यह एक पारी में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लगाए दूसरे सर्वाधिक छक्के हैं। बता दें कि अभिषेक ने ही इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में अपनी पारी में 13 छक्के लगाए थे।

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शतक 

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज 

27 गेंद: साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस, एपिस्कोपी, 2024

29 गेंद: मुहम्मद फहाद (तुर्की) बनाम बुल्गारिया, सोफिया, 2025

30 गेंद: अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026

33 गेंद: जान निकोल लोफ्टी-ईटन (नामीबिया) बनाम नेपाल, कीर्तिपुर, 2024

33 गेंद: सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) बनाम गाम्बिया, नैरोबी (रुआराका), 2024

33 गेंद: फिन एलन (दक्षिण अफ्रीका) बनाम न्यूजीलैंड, कोलकाता, 2026

34 गेंद: कुशल मल्ला (नेपाल) बनाम मंगोलिया, 2023

करियर 

शानदार चल रहा है अभिषेक का करियर 

अभिषेक ने भारत के लिए अब तक 59 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इसकी 58 पारियों में लगभग 35 की औसत से 1,858 रन बनाए हैं।

इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 194.55 की रही है।

इस खिलाड़ी के बल्ले से 3 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।

बता दें कि उन्होंने 2024 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।

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