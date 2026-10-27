अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 क्रिकेट: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बने

लेखन आदर्श कुमार 05:54 pm Oct 27, 202605:54 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी-20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वह अब इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक के नाम 11 शतक दर्ज हो गए हैं, जबकि कोहली ने अपने टी-20 करियर में 10 शतक लगाए हैं। अभिषेक ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 113 रन की पारी खेली।