टी-20 क्रिकेट: अभिषेक शर्मा ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी-20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वह अब इस प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक के नाम 11 शतक दर्ज हो गए हैं, जबकि कोहली ने अपने टी-20 करियर में 10 शतक लगाए हैं। अभिषेक ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 113 रन की पारी खेली।
भारत
टी-20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज
कोहली 10 शतकों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं, केएल राहुल, संजू सैमसन और रोहित शर्मा के नाम 8-8 शतक दर्ज हैं।
ईशान किशन और शुभमन गिल ने अपने टी-20 करियर में 7-7 शतक जड़े हैं।
वहीं, रुतुराज गायकवाड़ और सूर्यकुमार यादव ने 6-6 शतक लगाए हैं।
कोहली ने टी-20 क्रिकेट में 430 मुकाबले खेले हैं और इसकी 413 पारियों में 42.44 की औसत से 14,218 रन बनाए हैं।
टी-20
अभिषेक के टी-20 करियर पर एक नजर
अभिषेक ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 220 मुकाबले खेले हैं और इसकी 216 पारियों में लगभग 33 की औसत से 6,605 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनकी स्ट्राइक रेट 178 से ज्यादा की है।
उनके बल्ले से 11 शतक के अलावा 40 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन रहा है। उनके बल्ले से अब तक 429 छक्के निकले हैं।
पारी
ऐसी रही अभिषेक की पारी
भारत को अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आक्रामक शुरुआत दिलाई।
दोनों ने पावरप्ले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 118 रन जोड़ दिए। दोनों के बीच 44 गेंदों में 133 रन की साझेदारी हुई।
इस दौरान अभिषेक ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसे शतक में तब्दील कर दिया। वह 38 गेंदों में 9 चौके और 11 छक्कों से 113 रन बनाकर आउट हुए।
दूसरा
भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक भी लगाया
अभिषेक ने 35 गेंदों में शतक पूरा कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज हैं।
उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान रोहित की बराबरी की है।
भारत के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम दर्ज है। उन्होंने 17 सितंबर को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ महज 30 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।