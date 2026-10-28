अभिषेक शर्मा फिर बने नंबर-1 टी-20 बल्लेबाज, ऑलराउंडर में यानसन ने खत्म की जडेजा की बादशाहत

अभिषेक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में तूफानी शतक जड़कर रैंकिंग में फिर से नंबर-1 बल्लेबाज का स्थान हासिल कर लिया है।

वेलिंगटन में खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने महज 35 गेंदों में शतक पूरा किया और 38 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए थे।

उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाया। अभिषेक ने साथी खिलाड़ी ईशान किशन को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया।