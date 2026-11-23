एबी डिविलियर्स ने बड़ा खुलासा किया है (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सैंडपेपर विवाद में डिविलियर्स का बड़ा खुलासा, बोले- ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ी को सब पता था

लेखन आदर्श कुमार 09:32 am Nov 23, 202609:32 am

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने 2018 के चर्चित सैंडपेपर विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि विवादित सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी गेंद से छेड़छाड़ की रणनीति के बारे में जानता था। केपटाउन टेस्ट में पहली पारी में 64 और दूसरी पारी में 63 रन बनाने वाले डिविलियर्स ने कहा कि डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में भी गेंद से छेड़छाड़ हुई थी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।