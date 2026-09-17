पहली बार आकिब नबी और नमन धीर को मिला वनडे टीम में मौका, जानिए उनके आंकड़े

नमन घरेलू क्रिकेट पंजाब के लिए खेलते हैं। वह इंडिया-A के लिए भी खेल चुके हैं।

26 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक 14 लिस्ट-A मुकाबले खेले हैं। इसकी 11 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 39 की औसत से 351 रन बनाने में सफल रहे हैं।

उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97 रन रहा है।

गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 8 पारियों में 7 विकेट अपने नाम किए हैं।