मोहम्मद सिराज की वनडे टीम से अनदेखी पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए सिराज को आराम दिया गया था और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया था।

इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के लिए भी उन्हें 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल नहीं किया गया।

चोपड़ा ने कहा, 'हमने उन्हें चुपचाप टीम से बाहर कर दिया है। हमने सबसे पहले वनडे में ऐसा किया, यह कहते हुए कि वह पुरानी गेंद से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं।'