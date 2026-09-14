आकाश चोपड़ा ने की अभिषेक शर्मा की तारीफ, कहा- उनके आगे सभी मैदान छोटे

मैच के जल्दी खत्म होने को लेकर चोपड़ा ने कहा, "मैच सिर्फ 13.4 ओवर में खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह शतक बना लेंगे, लेकिन आखिरकार वह आउट हो गए। हालांकि, जब वह बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं, तो सारे मैदान छोटे लगने लगते हैं और दिल्ली का मैदान तो वैसे भी छोटा है। वह हमें याद दिलाते रहते हैं कि अगर अभिषेक का बल्ला चला, तो वह इसे बहुत तेजी से अंजाम दे सकते हैं।"