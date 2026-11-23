भारतीय टीम के साथ 11 साल बाद हुआ अजब संयोग, लगातार ड्रॉ खेले 2 टेस्ट मैच
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के साथ 11 साल बाद अजब संयोग देखने को मिला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ होने के साथ ही भारतीय टीम के लगातार 2 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। इससे पहले अगस्त 2026 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबों टेस्ट भी ड्रॉ रहा था। साल 2015 के बाद यह पहला मौका है जब भारत ने लगातार 2 टेस्ट मैच ड्रॉ खेले हैं।
परेशानी
जीत के करीब पहुंचकर ड्रॉ खेलने पर मजबूर हुई भारतीय टीम
चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंचकर ड्रॉ खेलने पर मजबूर हुई है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 720/9 का विशाल स्कोर खड़ा करने और 352 रनों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारतीय गेंदबाज 5वें दिन मेजबान टीम को ऑलआउट करने में नाकाम रहे।
कीवी टीम ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी की और 239/5 का स्कोर बनाते हुए मैच ड्रॉ करा लिया।
मुकाबला
श्रीलंका के खिलाफ कैसे ड्रॉ रहा था मुकाबला?
अगस्त 2026 में श्रीलंका दौरे के दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी।
जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को 213 रनों की मजबूत बढ़त हासिल हुई।
कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलोऑन खिलाया, लेकिन दूसरी पारी में सोनल दिनुषा (133*) के जुझारू शतक की बदौलत श्रीलंका टीम 154 ओवर में 429/9 रन बनाकर मैच ड्रॉ कराने में सफल रही।
संयोग
11 साल पहले कब हुआ था ऐसा संयोग?
इससे पहले भारतीय टीम के लगातार दो टेस्ट मैच 2015 में ड्रॉ रहे थे। जून 2015 में फतुललाह में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला गया एकमात्र टेस्ट बारिश के कारण ड्रॉ रहा था।
इसके बाद अगस्त 2015 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच भी बारिश और खराब मौसम के कारण ड्रॉ पर छूटा था।
हालांकि, 2015 के दोनों ड्रॉ बारिश से प्रभावित थे, जबकि 2026 के मुकाबले पूरे 5 दिन चले हैं।