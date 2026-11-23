चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंचकर ड्रॉ खेलने पर मजबूर हुई है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 720/9 का विशाल स्कोर खड़ा करने और 352 रनों की बढ़त हासिल करने के बावजूद भारतीय गेंदबाज 5वें दिन मेजबान टीम को ऑलआउट करने में नाकाम रहे।

कीवी टीम ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी की और 239/5 का स्कोर बनाते हुए मैच ड्रॉ करा लिया।