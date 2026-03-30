IPL: मुंबई इंडियंस के लिए इन खिलाड़ियों ने की हैं सबसे बड़ी साझेदारियां

मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराकर 14 साल बाद किसी IPL सीजन के अपने पहले मैच में जीत दर्ज की है। टीम ने 221 रन का बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल किया, जिसमें रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन की 148 रन की ओपनिंग साझेदारी बहुत अहम रही। दोनों ने तेज अर्धशतक जमाए। ऐसे में आइए IPL में MI की सबसे बड़ी साझेदारियों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित-गिब्स: 167 बनाम KKR, 2012 IPL 2012 में रोहित और हर्शल गिब्स ने KKR के खिलाफ 167 रन की नाबाद साझेदारी की थी, जो दूसरे विकेट के लिए थी। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में रोहित ने 60 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं गिब्स ने नाबाद 66 (58 गेंद) की पारी खेली थी। MI ने पहले खेलते हुए 182/1 का स्कोर बनाया था और मैच 27 रन से जीत लिया था।

#2 तेंदुलकर-स्मिथ: 163 बनाम RR, 2012 IPL 2012 में ही सचिन तेंदुलकर और ड्वेन स्मिथ ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 163 रन की नाबाद ओपनिंग साझेदारी की थी। जयपुर में खेले गए इस मैच में MI ने बिना विकेट खोए 163 रन का लक्ष्य 18 ओवर में हासिल कर लिया था। तेंदुलकर ने नाबाद 58 (51 गेंद) रन बनाए थे, जबकि स्मिथ ने 58 गेंदों में नाबाद 87 रन की शानदार पारी खेली थी। यह MI की IPL इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है।

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