वनडे विश्व कप 2027 में 3 बार हो सकती है भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

वनडे विश्व कप के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा है।

दोनों टीमों का आमना-सामना अब तक 8 बार हो चुका है और भारत ने इन सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की है।

ये मुकाबले 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 और 2023 के विश्व कप में हुए थे।

यह पहला मौका होगा जब किसी टूर्नामेंट के एक ही सीजन में दोनों टीमें एक से अधिक बार आपस में भिड़ सकती हैं।