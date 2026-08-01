राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक, यशवीर सिंह ने हासिल किया कांस्य
क्या है खबर?
भारत के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीता है। वह प्रतियोगिता में श्रीलंका के रमेश थरंगा से पीछे रहे, जिन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह भारत के यशवीर सिंह 85.41 मीटर के अंतिम थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने कांस्य पदक जीता। अपने अंतिम थ्रो से पहले वे 7वें स्थान पर थे और इस दौरान उन्होंने 4 पायदान की छलांग लगाई।
प्रदर्शन
कैसा रहा नीरज का प्रदर्शन?
नीरज ने पहले प्रयास में 80.97 मीटर का थ्रो किया और अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का थ्रो करते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया।
उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 81.29 मीटर का थ्रो करके अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की। कठिन परिस्थितियों में उनका चौथा थ्रो 80.73 मीटर का शानदार रहा।
नीरज अपना 5वां थ्रो दर्ज नहीं कराना चाहते थे और इसलिए वह लाइन के पार चले गए। वह अपने आखिरी थ्रो में लड़खड़ा गए।
उपलब्धि
नीरज ने हासिल की यह खास उपलब्धि
नीरज ने अपना दूसरा चैंपियनशिप खिताब जीता। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुई चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था और अब उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है।
वह एशियाई खेल (2018 और 2022) में 2 बार पदक (स्वर्ण) विजेता रह चुके हैं।
नीरज 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने 2020 में स्वर्ण और 2024 में रजत पदक जीता था।
उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। उन्होंने डायमंड लीग 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया था।
अन्य
नीरज की अन्य उपलब्धियां
नीरज ने भुवनेश्वर में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2017 में भी स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दक्षिण एशियाई खेल 2016 में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था।
नीरज ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और अंडर-20 एशियाई चैंपियनशिप 2016 में भी रजत पदक जीता है।
नीरज ने मौजूदा प्रतियोगिता में भारत को 12वां रजत पदक दिलाया है। वहीं, यशवीर ने 6 कांस्य दिलाया है।
भारत के अब तक राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 23 पदक हो चुके हैं।