नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीता है

राष्ट्रमंडल खेल 2026: नीरज चोपड़ा ने जीता रजत पदक, यशवीर सिंह ने हासिल किया कांस्य

लेखन भारत शर्मा 08:59 am Aug 01, 202608:59 am

क्या है खबर?

भारत के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में रजत पदक जीता है। वह प्रतियोगिता में श्रीलंका के रमेश थरंगा से पीछे रहे, जिन्होंने 89.75 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह भारत के यशवीर सिंह 85.41 मीटर के अंतिम थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्होंने कांस्य पदक जीता। अपने अंतिम थ्रो से पहले वे 7वें स्थान पर थे और इस दौरान उन्होंने 4 पायदान की छलांग लगाई।