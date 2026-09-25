एशियाई खेल 2026: मनप्रीत कौर ने गोला फेंक में जीता कांस्य पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की मनप्रीत कौर ने गोला फेंक (शॉट पुट) में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में 17.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन की सॉन्ग जियायुआन और झांग लिनरू ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पर कब्जा जमाया। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का तीसरा पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
ऐसा रहा मनप्रीत का प्रदर्शन
मनप्रीत ने अपने शुरुआती 3 प्रयास में क्रमशः 16.32, 16.41 और 16.80 मीटर दूर गोला फेंका। उन्होंने अपना चौथा प्रयास 17.17 मीटर का किया, जो उन्हें पदक दिलाने के लिए काफी रहा।
मनप्रीत ने अपने पांचवें प्रयास में 16.75 मीटर दूर गोला फेंका और छठा प्रयास फाउल किया।
चीन की जियायुआन 19.40 मीटर (सीजन बेस्ट) के साथ स्वर्ण पदक जीता।
वहीं, लिनरू ने 18.14 मीटर के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
एथलेटिक्स
एशियाई खेलों में गोला फेंक में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी मनप्रीत
यह पदक मनप्रीत के लिए बड़ी उपलब्धि है।
बता दें कि कुछ महीने पहले हुए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में वह पदक से चूक गई थी। तब वह 17.49 मीटर के साथ चौथे स्थान पर रही थी।
एशियाई खेलों के इतिहास में महिलाओं के गोला फेंक में पदक जीतने वाली वह भारत की तीसरी खिलाड़ी बन गईं।
इससे पहले बारबरा वेबस्टर ने 1951 में और किरण बलियान 2022 ने पदक जीते थे।