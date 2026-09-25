मनप्रीत कौर ने गोला फेंक में जीता कांस्य (तस्वीर: एक्स/@afiindia)

एशियाई खेल 2026: मनप्रीत कौर ने गोला फेंक में जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला 05:24 pm Sep 25, 202605:24 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत की मनप्रीत कौर ने गोला फेंक (शॉट पुट) में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में हुए फाइनल में 17.17 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन की सॉन्ग जियायुआन और झांग लिनरू ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पर कब्जा जमाया। यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में भारत का तीसरा पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।