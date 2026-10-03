एशियाई खेल 2026, क्रिकेट फाइनल: भारत-पाकिस्तान के बीच जारी रहा हाथ न मिलाने का सिलसिला

भारत और पाकिस्तान के कप्तान और खिलाड़ियों के बीच हाथ न मिलाने का सिलसिला एशिया कप 2025 से शुरु हुआ था।

उसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने टी-20 विश्व कप 2026 में भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया था।

हालांकि, इसी एशियाई खेल में टेबल टेनिस और हॉकी जैसे अन्य खेलों में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मैच के बाद सामान्य रूप से हाथ मिलाए थे, लेकिन क्रिकेट में यह तनाव अभी भी जारी है।