अलविदा 2025: टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमें 

साल 2025 टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिहाज से रिकॉर्ड्स और रोमांच से भरा रहा। इस छोटे प्रारूप में कई टीमों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इतिहास रचते हुए ऐसे विशाल स्कोर खड़े किए, जिन्होंने दर्शकों को हैरान कर दिया। तेज शुरुआत, लंबी साझेदारियां और आखिरी ओवरों में बरसाए गए छक्कों ने इन मुकाबलों को खास बना दिया। आइए नजर डालते हैं उन टीमों पर, जिन्होंने 2025 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाकर रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई।

#1 इंग्लैंड (304/2), बनाम- दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सितंबर 2025 में इतिहास रच दिया था। पहली बार किसी टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 304/2 का स्कोर बना दिया था। फिलिप सॉल्ट ने 60 गेंदों में 141 रन बनाए थे। जोस बटलर के बल्ले से सिर्फ 30 गेंदों में 83 रन निकले थे। इंग्लैंड को 146 रन से जीत मिली थी।

#2 स्पेन (290/3), बनाम- क्रोएशिया स्पेन इस सूची में दूसरे स्थान पर है। उसने क्रोएशिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दिसंबर 2025 में 290/3 का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था। जवाब में क्रोएशिया की टीम 20 ओवर में सिर्फ 79/8 का स्कोर ही बना पाई थी। स्पेन के लिए मुहम्मद एहसान ने 63 गेंदों में 160 रन की पारी खेली थी। हमजा डार ने केवल 29 गेंदों में 91 रन जड़ दिए थे। स्पेन की टीम को 215 रन से शानदार जीत मिली थी।

#3 जिम्बाब्वे (259/5), बनाम- बोत्सवाना जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस सूची में तीसरे स्थान पर है। उसने सितंबर 2025 में बोत्सवाना क्रिकेट टीम के खिलाफ 259/5 का स्कोर बनाया था। हरारे क्रिकेट ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने ये स्कोर बनाया था। ब्रेडन टेलर के बल्ले से 54 गेंदों में 123 रन निकले थे। ब्रायन बेनेट ने 33 गेंदों में 65 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे को उस मुकाबले में 170 रन से शानदार जीत मिली थी।

