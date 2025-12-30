अलविदा 2025: वनडे क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन

वनडे क्रिकेट में साल 2025 बल्लेबाजों के लिए यादगार साबित हुआ। इस दौरान कई दिग्गज और युवा खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से खूब रन बटोरे और मैच का रुख पलट दिया। इन बल्लेबाजों ने निरंतरता के साथ रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। आक्रामक अंदाज, शानदार टाइमिंग और दबाव में संयम ने इन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग किया। आइए साल 2025 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 जो रूट (808 रन) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट हैं। उन्होंने साल 2025 में 15 वनडे मुकाबले खेले और इसकी 15 पारियों में 57.71 की औसत के साथ 808 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 3 शतक और 4 अर्धशतक निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 95.50 की रही। रूट का साल 2025 में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 166* रन रहा। उन्होंने 75 चौके और 4 छक्के भी लगाए।

#2 डेरिल मिचेल (761 रन) दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल रहे। उन्होंने साल 2025 में 17 वनडे मुकाबले खेले। इसकी 16 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 54.35 की औसतसे 761 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 86.18 की रही। उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा। उन्होंने 2025 में 57 चौके के अलावा 19 छक्के भी लगाए।

#3 जॉर्ज मुन्से (735 रन) इस सूची में तीसरे स्थान पर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से हैं। उन्होंने साल 2025 में 11 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 11 पारियों में 73.50 की शानदार औसत के साथ 735 रन बनाने में सफल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 107.45 की रही थी। उनके बल्ले से 2 शतक और 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 191 रन रहा था। इस खिलाड़ी ने 67 चौके और 34 छक्के लगाए थे।

