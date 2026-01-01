अलविदा 2025: वनडे में रनों के लिहाज से इन टीमों ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत

साल 2025 कुछ ऐसे वनडे मुकाबलों के लिए याद किया जाएगा, जहां टीमों ने रनों के लिहाज से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विरोधियों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। शानदार बल्लेबाजी, कसी हुई गेंदबाजी और हर विभाग में दबदबा इन मैचों की पहचान रही। बड़े लक्ष्य खड़े करने के बाद गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को दबाव में रखा। ऐसे में आइए 2025 में रनों के लिहाज से वनडे में दर्ज की गई सबसे बड़ी जीतों पर नजर डालते हैं।

#1 इंग्लैंड (342 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका) इस सूची में पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने सितंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 342 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने जो रूट (100) और जैकब बेथेल (110) के शानदार शतक की मदद से 414/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 72 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जोफ्रा आर्चर ने केवल 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे।

#2 ऑस्ट्रेलिया (276 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका) दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने दक्षिण अफ्रीका को ही अगस्त 2025 में 276 रन से मात दी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 431/2 का स्कोर बनाया था। ट्रेविस हेड ने 142 रन की पारी खेली थी। मिचेल मार्श ने 100 रन बनाए थे। कैमरून ग्रीन के बल्ले से 118 रन निकले थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 155 रन पर ऑलआउट हो गई थी। कुपर कॉनली ने 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।

Advertisement

#3 USA (243 रन बनाम UAE) इस सूची में तीसरे स्थान पर USA क्रिकेट टीम है। उसने UAE क्रिकेट टीम को नवंबर 2025 में 243 रन के बड़े अंतर से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए USA ने 292/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में UAE की पूरी टीम सिर्फ 49 रन पर ऑलआउट हो गई थी। मिलिंद कुमार ने 123 रन की पारी खेली थी। साईतेजा मुक्कामल्ला के बल्ले से 137 रन निकले थे। रुशिल उगारकर ने USA के लिए 5 विकेट चटकाए थे।

Advertisement