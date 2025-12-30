अलविदा 2025: वनडे में सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने वाली टीमें, 3 बार 400 के पार पहुंचा आंकड़ा 

वनडे क्रिकेट में 2025 का साल बल्लेबाजी के नाम रहा, जहां कई टीमों ने रनों की बरसात कर दी। इस दौरान कुछ टीमों ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि 400 रन का आंकड़ा भी छोटा पड़ गया। आक्रामक शुरुआत, गहराई तक मजबूत बल्लेबाजी और आधुनिक क्रिकेट की सोच ने वनडे के खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ऐसे में आइए साल 2025 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीमों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 431 रन, ऑस्ट्रेलिया सूची में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने अगस्त 2025 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ मैकाय के मैदान पर 431/2 का स्कोर बनाया था। कंगारू टीम के लिए 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी। ट्रेविस हेड के बल्ले से 142 रन, मिचेल मार्श के बल्ले से 100 रन और कैमरून ग्रीन ने 118 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 155 रन पर ऑलआउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को 276 रनों से शानदार जीत मिली थी।

#2 414 रन, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने सितंबर 2025 में साउथेम्प्टन के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 414 रन बना दिए थे। टीम ने सिर्फ 5 विकेट खोए थे। जो रूट (100) और जैकेब बेथेल (110) ने उस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी। जेमी स्मिथ (62) और जोस बटलर (62) ने अर्धशतक लगाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 72 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इंग्लैंड को 342 रन से जीत मिली थी।

#3 400 रन, इंग्लैंड तीसरे स्थान पर भी इंग्लैंड की ही टीम है। उसने मई 2025 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर 400/8 का स्कोर बनाया था। इंग्लैंड के लिए कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया था। बेन डकेट (60), रूट (57), हैरी ब्रूक (58) और बैथेल (82) ने अर्धशतकीय पारी खेली थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ऑलआउट हो गई थी। इंग्लैंड ने 238 रन से मैच जीता था।

