अलविदा 2025: वनडे क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने खेली सबसे बड़ी पारियां, जानिए आंकड़े 

साल 2025 वनडे क्रिकेट के लिए यादगार रहा, जब कई बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन फॉर्म और जुझारू अंदाज से विशाल पारियां खेलकर रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई ये शानदार पारियां न सिर्फ टीमों को बड़े स्कोर तक ले गईं, बल्कि मुकाबलों का रुख भी पलट दिया। ऐतिहासिक व्यक्तिगत स्कोर इस साल की खास पहचान बने। ऐसे में आइए जानते हैं 2025 में वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी पारियों और उनसे जुड़े अहम आंकड़े।

#1 जॉर्ज मुंसे (191 रन बनाम नीदरलैंड) स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जून 2025 में 191 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। इस खिलाड़ी ने 150 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 14 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 127.33 की रही थी। इस शानदार पारी के बावजूद नीदरलैंड ने 369 रन का लक्ष्य सिर्फ 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।

#2 इब्राहिम जादरान (177 रन बनाम इंग्लैंड) अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ फरवरी 2025 में 177 रन की शानदार पारी खेली थी। उन्होंने 146 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 121.23 की रही थी। अफगानिस्तान ने 325/7 का स्कोर खड़ा किया था और उसे 8 रन से मुकाबले में जीत मिली थी।

#3 कीसी कार्टी (170 रन बनाम आयरलैंड) इस सूची में तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कीसी कार्टी हैं। उन्होंने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डब्लिन के मैदान पर 170 रन की मैच जीताऊ पारी खेली थी। उन्होंने 142 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 15 चौके और 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 119.71 की रही थी। वेस्टइंडीज ने 385/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में आयरलैंड 29.5 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

