16 दिसंबर को होगी नीलामी (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2027 की नीलामी के लिए 1,220 खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेलिया के 53 नाम शामिल

लेखन अंकित पसबोला 12:49 pm Nov 25, 202612:49 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के लिए 16 दिसंबर को गोवा में नीलामी का आयोजन होना है। इस छोटी नीलामी के लिए कुल 1,220 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से जारी सूची में 939 भारतीय और 281 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। IPL 2027 की अंतिम नीलामी सूची 4 दिसंबर को जारी की जाएगी। ऐसे में इस सूची में और बदलाव की गुंजाइश है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।