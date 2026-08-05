ब्रॉक लेसनर ने संन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

10 बार के WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने लिया संन्यास, शानदार करियर का हुआ अंत

लेखन आदर्श कुमार 10:00 am Aug 05, 202610:00 am

क्या है खबर?

WWE के दिग्गज और 10 बार के चैंपियन ब्रॉक लेसनर ने पेशेवर रेसलिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। 49 वर्षीय लेसनर ने मंगलवार को 'द पैट मैकएफी शो' में कहा कि शनिवार को WWE समरस्लैम में उनका मुकाबला उनके करियर का आखिरी मैच था। उन्होंने बताया कि रेसलमेनिया के दौरान ही उन्हें लगा कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, पिछले सप्ताह हुए हेल इन ए सेल मुकाबले के साथ उन्होंने करियर के समापन का फैसला किया।