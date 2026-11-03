जोमैटो ने लॉन्च किया होस्ट मोड़ फीचर, कैसे करें इसका उपयोग?

इस फीचर का मकसद दोस्तों और परिवार के साथ खाना ऑर्डर करने के दौरान होने वाली झिझक को दूर करना है।

अक्सर जब किसी दूसरे व्यक्ति को बिल चुकाना होता है, तो मेहमान महंगी चीजें चुनने से बचते हैं। ऐसे में वे अपनी पसंद के बजाय कम कीमत वाला खाना चुन लेते हैं। होस्ट मोड चालू होने पर मेन्यू और कार्ट में खाने की कीमतें छिप जाती हैं।

हालांकि, ऑर्डर और बिल पर पूरा नियंत्रण होस्ट के पास रहता है।