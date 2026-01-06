जेप्टो ऐप में ही UPI से भुगतान कर सकेंगे यूजर्स, आया नया फीचर 

नई सुविधा के तहत जेप्टो यूजर सीधे ऐप में UPI ट्रांजैक्शन पूरा कर पाएंगे। इससे ऑर्डर करते समय बार-बार ऐप बदलने की परेशानी खत्म होगी। हालांकि, जेप्टो ने अब तक इस फीचर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कंपनी ने यह भी साफ नहीं किया है कि इन-ऐप UPI का पूरा ढांचा कैसा होगा। यह बदलाव यूजर अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

स्विगी और जोमैटो पहले ही कर चुके हैं शुरुआत

इन-ऐप पेमेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए अब एक अहम रणनीतिक हिस्सा बनता जा रहा है। जेप्टो का यह कदम स्विगी और जोमैटो की तरह है, जिन्होंने पहले ही इन-ऐप UPI सिस्टम शुरू कर दिया है। स्विगी ने NPCI के UPI प्लग-इन फ्रेमवर्क के जरिए पेमेंट सुविधा दी है। वहीं, जोमैटो ने एक बैंक के साथ मिलकर ऐप-आधारित UPI सर्विस लॉन्च की है। इन तीनों कंपनियों का फोकस तेज, आसान और भरोसेमंद पेमेंट अनुभव देने पर है।