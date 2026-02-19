यूट्यूब का पहला वीडियो लंदन म्यूजियम कलेक्शन में हुआ शामिल, 2006 का इंटरफेस भी दोबारा बना

यूट्यूब के पहले वीडियो को अब एक संग्रहालय के कलेक्शन में शामिल कर लिया गया है। लंदन के वी एंड ए म्यूजियम ने साल 2006 में जैसा यूट्यूब दिखता था, उसी पुराने रूप को दोबारा तैयार करके अपने पास रखा है। यानी उस समय की वेबसाइट का डिजाइन, वीडियो चलाने वाला प्लेयर फिर से उसी तरह बनाया गया है। यह कदम इंटरनेट और डिजिटल डिजाइन की शुरुआती यादों को सुरक्षित रखने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

इंटरफेस कैसा है 2006 का यह इंटरफेस? यह डिस्प्ले इंटरनेट आर्काइव के कोड और एडोब फ्लैश तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसका मकसद शुरुआती वेब 2.0 दौर के 'वॉच' पेज अनुभव को फिर से जीवित करना है। इसमें वीडियो शेयर, रेटिंग और रिकमेंड जैसे फीचर दिखाए गए हैं, जो उस समय नए माने जाते थे। यह वही दौर था जब आम लोग वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे थे और ऑनलाइन क्रिएटर संस्कृति की शुरुआत हुई थी।

पहला वीडियो 'मी ऐट द जू' भी है शामिल इस संग्रह में यूट्यूब का पहला वीडियो 'मी ऐट द जू' भी शामिल है। यह 19 सेकंड का छोटा क्लिप था, जिसे 24 अप्रैल, 2005 को को-फाउंडर जावेद करीम ने अपलोड किया था। वीडियो साधारण अंदाज में बनाया गया था, लेकिन इसी से व्लॉगिंग की शुरुआत मानी जाती है। बाद में गूगल ने 2006 में यूट्यूब को 1.6 अरब डॉलर (आज के करीब 145 अरब रुपये) में खरीद लिया और यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट्स में शामिल हो गया।

Advertisement