यूट्यूब ला सकती है नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तांबा, क्या होगी खासियत?

रिपोर्ट में तांबा से जुड़े एक अलग सैंडबॉक्स पैकेज का भी जिक्र किया गया है।

एंड्रॉयड और iOS के लिए अलग क्लाइंट के संकेत मिलने से माना जा रहा है कि गूगल इसकी अलग ऐप के रूप में भी जांच कर रहा है। हालांकि, सैंडबॉक्स का इस्तेमाल किसी नए फीचर को शुरुआती स्तर पर परखने के लिए किया जाता है।

गूगल ने अभी तक तांबा की आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसके लॉन्च की पुष्टि की है।