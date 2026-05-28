यूट्यूब ला रही नया फीचर, अब AI से बने वीडियो की पहचान होगी आसान

वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब यूजर्स का अनुभव बेहतर बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में लगातार नए फीचर जोड़ रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने अब एक और नया बदलाव शुरू किया है। इसके तहत लोगों को यह समझना आसान होगा कि कोई वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है या नहीं। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर्स को वीडियो देखते समय ज्यादा साफ जानकारी मिलेगी और कंटेंट को समझना आसान होगा।

लेबल जानकारी नहीं देने पर खुद दिखेगा लेबल यूट्यूब ने बताया कि अगर किसी क्रिएटर ने AI इस्तेमाल की जानकारी नहीं दी और सिस्टम को वीडियो में ऐसा कंटेंट दिखता है, तो प्लेटफॉर्म खुद उस पर लेबल लगा देगा। इससे वीडियो देखते ही लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें AI का इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी को लगे कि यह लेबल गलत है, तो वह अपनी जानकारी ठीक कर सकता है। इससे वीडियो को लेकर ज्यादा स्पष्ट जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगी।

निशान कुछ वीडियो पर हमेशा बना रहेगा निशान कंपनी ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई वीडियो गूगल के AI टूल्स या AI से जुड़े खास डिजिटल निशान के साथ बनाया गया है, तो उस पर लगा लेबल हटाया नहीं जाएगा। ऐसे वीडियो पर यह जानकारी हमेशा दिखाई देगी। कंपनी का मानना है कि इससे दर्शकों को पहले से ज्यादा साफ जानकारी मिलेगी। साथ ही AI से तैयार वीडियो और सामान्य वीडियो में फर्क समझना भी आसान होगा।

Advertisement