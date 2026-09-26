यूट्यूब ने स्टूडियो ऐप में पेश किए नए AI टूल्स, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

अब यूजर्स 'आस्क यूट्यूब' टूल का इस्तेमाल करके उत्पादों के बारे में पूछ सकते हैं और सीधे वीडियो के वॉच पेज से ही उनकी खासियतें जान सकते हैं।

किसी भी दूसरे चैटबॉट की तरह आप और सवाल पूछकर बातचीत जारी रख सकते हैं और टीवी पर वही वीडियो देखते समय वॉयस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

'आस्क स्टूडियो' बैकग्राउंड में काम करके पुराने वीडियो का विश्लेषण कर सकता है और नए थंबनेल का सुझाव भी दे सकता है।