यूट्यूब से GDP में जुड़े 18,000 करोड़ रुपये, 9.6 लाख नौकरियों के बराबर रोजगार हुए पैदा

भारत यूट्यूब का सबसे बड़ा बाजार है और यहां 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

जून, 2026 तक भारत में 20,000 से ज्यादा चैनलों के 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। पिछले साल पहली बार 2 लाख से ज्यादा यूट्यूब चैनलों ने कमाई की। 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा सालाना कमाने वाले चैनलों की संख्या भी 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।

73 प्रतिशत कमाई करने वाले क्रिएटर्स के आय का यह मुख्य स्रोत है।