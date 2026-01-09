यूट्यूब सर्च में अब शॉर्ट वीडियो से नहीं होना पड़ेगा परेशान, आया नया फीचर

यूट्यूब पर बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई लॉन्ग वीडियो ढूंढते हैं और उसकी जगह हमें शॉर्ट वीडियो पहले नजर आते हैं। इससे वीडियो ढूंढने में कई बार परेशानी होती है। अब कंपनी ने इस समस्या के समाधान के लिए नया सर्च फीचर पेश किया है, जिससे शॉर्ट वीडियो को सर्च रिजल्ट से फिल्टर लगाकर बाहर किया जा सकेगा। इसका मकसद यूज़र्स को सही और काम का कंटेंट जल्दी ढूंढने में मदद करना है।

फिल्टर शॉर्ट्स और लंबे वीडियो के लिए अलग फिल्टर यूट्यूब ने वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर सर्च फिल्टर अपडेट किए हैं। अब टाइप कैटेगरी में एक अलग 'शॉर्ट्स' फिल्टर जोड़ा गया है। इससे यूजर तय कर सकते हैं कि वे सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं या लंबे वीडियो। पहले दोनों तरह के वीडियो एक साथ दिखते थे, जिससे कन्फ्यूजन होता था। नए बदलाव से सर्च रिजल्ट ज्यादा साफ और जरूरत के मुताबिक दिखाई देंगे, जिससे समय की बचत होगी।

सॉर्टिंग सॉर्टिंग सिस्टम में भी किया गया बदलाव यूट्यूब ने 'सॉर्ट बाय' मेनू का भी नाम बदलकर अब 'प्रायोरिटी' कर दिया है। इसके साथ ही, 'व्यू काउंट' को 'पॉपुलैरिटी' कहा जाएगा। इसका मतलब है कि अब वीडियो सिर्फ व्यू के आधार पर नहीं, बल्कि देखने के समय और सर्च से जुड़े होने के हिसाब से दिखेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे यूजर को ज्यादा काम के और भरोसेमंद सर्च रिजल्ट मिलेंगे और सही वीडियो चुनना आसान होगा।

Advertisement