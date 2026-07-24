इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है ब्लॉक

मेटा के चश्मे से बिना इजाजत वीडियो बनाया तो इंस्टाग्राम अकाउंट हो सकता है ब्लॉक

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:16 pm Jul 24, 202601:16 pm

क्या है खबर?

मेटा ने ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो उसके स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल करके लोगों की बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे कई अकाउंट्स को हटाया या बंद किया गया है। कंपनी का कहना है कि लोगों की निजता और सुरक्षा से समझौता करने वाला कंटेंट उसके नियमों के खिलाफ है और उस पर लगातार सख्त कदम उठाए जाएंगे।