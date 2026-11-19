इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने के बाद भी कर सकेंगे एडिट

इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने के बाद भी कर सकेंगे एडिट, मेटा ने शुरू किया नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:36 pm Nov 19, 202603:36 pm

क्या है खबर?

इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए मेटा एक नया बदलाव लेकर आई है। अब यूजर्स स्टोरी पोस्ट करने के बाद भी उसमें बदलाव कर सकेंगे। पहले किसी गलती को सुधारने के लिए स्टोरी डिलीट करके दोबारा पोस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन नए फीचर के आने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी। इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने बताया कि यूजर्स को स्टोरी पोस्ट करने के बाद उसे एडिट करने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा।