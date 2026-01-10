व्हाट्सऐप अकाउंट में सेट कर सकेंगे कवर फोटो, नए फीचर पर चल रहा काम
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल पर कवर फोटो लगा सकेंगे। इस फीचर का पता iOS के लेटेस्ट बीटा रिलीज वर्नज 26.1.10.71 में टेस्टफ्लाइट ऐप के जरिए चला। यह बिजनेस अकाउंट पर पहले से उपलब्ध सुविधा के समान होगा, जहां यूजर प्रोफाइल पेज के शीर्ष पर कवर फोटो सेट कर सकते हैं। फीचर यूजर को अकाउंट विवरण में बदलाव किए बिना अपनी छवि को दृश्य रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देगा।
फायदा
बदल सकेंगे प्रोफाइल का लुक
कवर फोटो फीचर से यूजर्स को अपनी प्रोफाइल के टॉप पर एक पर्सनलाइज्ड बैनर इमेज जोड़ने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी प्रोफाइल और भी आकर्षक दिखेगी। फीचर वैकल्पिक होगा और इसे अपडेट करना आसान होगा, जिससे यूजर्स को जब चाहें अपनी प्रोफाइल का लुक बदलने की आजादी मिलेगी। यह कदम प्लेटफॉर्म के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके तहत एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रोफाइल को और अधिक कस्टमाइजेबल और आकर्षक बनाया जा रहा है।
प्रोफाइल
आकर्षक हो जाएगी प्रोफाइल
मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कवर फोटो फीचर को मौजूदा प्रोफाइल लेआउट में सहजता से फिट करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन कर रहा है। यह इमेज प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर रखी जाएगी, जिससे प्रोफाइल साफ-सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा और साथ ही एक आकर्षक दृश्य भी जुड़ेगा। यह तरीका बिजनेस प्रोफाइल के मौजूदा तरीके जैसा ही है और इसे प्रोफाइल एडिटिंग प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, ताकि यूजर अपनी फोटो लाइब्रेरी से आसानी से फोटो चुन सकें।