व्हाट्सऐप अकाउंट में सेट कर सकेंगे कवर फोटो, नए फीचर पर चल रहा काम

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जिससे यूजर अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल पर कवर फोटो लगा सकेंगे। इस फीचर का पता iOS के लेटेस्ट बीटा रिलीज वर्नज 26.1.10.71 में टेस्टफ्लाइट ऐप के जरिए चला। यह बिजनेस अकाउंट पर पहले से उपलब्ध सुविधा के समान होगा, जहां यूजर प्रोफाइल पेज के शीर्ष पर कवर फोटो सेट कर सकते हैं। फीचर यूजर को अकाउंट विवरण में बदलाव किए बिना अपनी छवि को दृश्य रूप से अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देगा।