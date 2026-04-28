गूगल वॉलेट में सेव कर सकते हैं आधार कार्ड, जानिए क्या है इसका तरीका

गूगल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत अब देश में उसके यूजर अपने आधार कार्ड की जानकारी सीधे गूगल वॉलेट ऐप में सेव कर सकेंगे। दिग्गज टेक कंपनी ने एक नए ब्लॉग पोस्ट में घोषणा की है कि इस नई सुविधा से यूजर अपने स्मार्टफोन पर आधार कार्ड का एक सुरक्षित डिजिटल वर्जन बना सकेंगे। इस नई पहल का उद्देश्य बिना कार्ड के पहचान सत्यापन को और अधिक सुगम बनाना है।

तकनीक वॉलेट पर आधार कैसे करेगा काम? कंपनी के अनुसार, यूजर अब आधार को अपने डिवाइस पर गूगल वॉलेट में सत्यापन योग्य पहचान पत्र के रूप में सेव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ID सुरक्षित रूप से संग्रहीत है और इसका उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। इस सिस्टम की एक प्रमुख विशेषता चयनात्मक प्रकटीकरण है, जिसका मतलब है कि सत्यापन के दौरान जिस जानकारी की जरूरत हो तो केवल वही शेयर की जाती है।

फायदा इस सुविधा से होंगे ये फायदे दिग्गज सर्च इंजन निर्माता के अनुसार, यूजर गूगल वॉलेट का उपयोग करके मूवी बुकिंग और रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी उम्र को तुरंत सत्यापित कर सकते हैं। वॉलेट के वेरिफाइड 'प्राइम' प्रोफाइल फीचर का इस्तेमाल करके असली लोगों से मैच किया जा सकता है। एक टैप से अंतरराष्ट्रीय वीजा आवेदन ऑटोमेटिक भर सकते हैं। गूगल जल्द ही मायगेट और स्नैबिट जैसे प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट जोड़ेगा, जिससे डिलीवरी स्टाफ और गिग वर्कर्स का सत्यापन किया जा सकेगा।

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