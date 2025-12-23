LOADING...
क्रिसमस पर अपने अपनों को ये टेक गिफ्ट दे सकते हैं आप 
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 23, 2025
08:40 am
क्या है खबर?

क्रिसमस आ गया है और बहुत से लोग अपने खास लोगों को गिफ्ट देने की योजना बना रहे हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी गिफ्ट्स सबसे पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। 2025 में लोग ऐसे टेक प्रोडक्ट्स चुन रहे हैं जो रोजमर्रा के काम में काम आएं और लंबे समय तक उपयोगी रहें। महंगे गैजेट्स की जगह अब भरोसेमंद टेक गिफ्ट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, जो हर उम्र के लोगों के लिए सही साबित हो सकते हैं।

#1

स्मार्टफोन और वियरेबल्स के विकल्प 

स्मार्टफोन आज सबसे उपयोगी और पॉपुलर टेक गिफ्ट्स में गिने जाते हैं। बजट के अनुसार आईफोन, गैलेक्सी स्मार्टफोन या कैमरा पसंद करने वालों के लिए वीवो X300 प्रो जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं। फोल्डेबल फोन पसंद करने वालों के लिए गैलेक्सी Z फोल्ड या Z फ्लिप जैसे मॉडल भी मौजूद हैं। इसके साथ ही स्मार्टवॉच भी अच्छा विकल्प हैं। ऐपल वॉच और सैमसंग गैलेक्सी वॉच जैसे प्रोडक्ट्स हेल्थ और डेली यूज में काफी मददगार साबित होते हैं।

#2

ऑडियो, एंटरटेनमेंट और स्मार्ट होम गिफ्ट्स

ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे वायरलेस हेडफोन और ईयरबड्स भी क्रिसमस गिफ्ट के लिए बहुत ही भरोसेमंद माने जाते हैं। ट्रैवल या वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए अच्छे हेडफोन बहुत काम आते हैं। गेम खेलने वालों के लिए कंट्रोलर जैसी एक्सेसरीज भी उपयोगी रहती हैं। वहीं स्मार्ट होम डिवाइस जैसे स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट प्लग और स्मार्ट बल्ब घर को ज्यादा सुविधाजनक बनाते हैं और रोजमर्रा के काम आसान करते हैं।

#3

प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल गैजेट्स 

प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले गैजेट्स भी इस क्रिसमस पर अच्छा गिफ्ट बन सकते हैं। पोर्टेबल पावर बैंक, खासकर मैगसेफ सपोर्ट वाले, रोज के इस्तेमाल में बेहद काम आते हैं। पढ़ने के शौकीनों के लिए ई-रीडर एक अच्छा विकल्प है। वहीं हेल्थ पर ध्यान देने वाले लोगों के लिए स्मार्ट रिंग जैसे डिवाइस उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे गिफ्ट्स न सिर्फ खास लगते हैं, बल्कि लंबे समय तक फायदा भी पहुंचाते हैं।

