व्हाट्सऐप पर बना सकेंगे कस्टम टेक्स्ट स्टिकर, बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के माध्यम से अपने एंड्रॉयड ऐप के लिए एक नया अपडेट वर्जन 2.26.1.18 जारी किया है। इस अपडेट में एक महत्वपूर्ण नया फीचर शामिल है, जो यूजर्स को फिल्टर करने और कस्टम टेक्स्ट स्टिकर बनाने की सुविधा देता है। यह सुविधा फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है और आने वाले सप्ताहों में अधिक यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

स्टिकर सर्च अपने आप जुड़ जाएंगे कीवर्ड नए अपडेट में स्टिकर खोजने का एक नया अनुभव भी शामिल है, जिसमें स्टिकर सेक्शन के अंदर ही त्वरित फिल्टर दिए हैं। ये फिल्टर हाय, हाहा, लव,सैड, वाओ, ये और यस जैसे लेबल के रूप में दिखाई देते हैं। फिल्टर चुनने पर संबंधित कीवर्ड अपने आप स्टिकर सर्च बार में जुड़ जाता है, जिससे यूजर्स एक टैप में सर्च शुरू कर सकते हैं। इससे इमोजी मैपिंग के माध्यम से उस शब्द से संबंधित स्टिकर की खोजना आसान हो जाता है।

तरीका ऐसे काम करेगा सर्च सिस्टम डिवाइस पर मौजूद स्टिकर संग्रह की जांच करने के बाद व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म की ओर से उपयोग किए जाने वाले बाहरी स्टिकर स्रोतों तक खोज का दायरा बढ़ाता है। यह व्यापक सर्च समान इमोजी या टेक्स्ट से मेल खाने वाले अतिरिक्त स्टिकर खोजने में मदद करती है। नतीजतन, यूजर थर्ड-पार्टी ऐप्स से सार्वजनिक पैक को मैनुअल रूप से ब्राउज किए बिना नए स्टिकर खोज सकते हैं। व्यक्तिगत और वैश्विक परिणामों के बीच बदलाव सहज लगता है।

