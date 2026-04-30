इस AI टूल की मदद से आप बना सकते हैं किसी वेबसाइट से सीधे ऐप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में काफी तेजी से नए-नए टूल्स आ रहे हैं। अब शिपर नाम का एक AI टूल सामने आया है जो किसी भी वेबसाइट को सीधे मोबाइल ऐप में बदल सकता है। यह टूल सिर्फ वेबसाइट का लिंक डालने पर iOS और एंड्रॉयड ऐप तैयार कर देता है। इसमें कोडिंग, डिजाइन और ऐप की पूरी संरचना खुद AI बनाता है। इससे ऐप बनाने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान और तेज हो गई है।

मॉडल क्लाउड ओपस 4.7 से मिलती है स्मार्ट तकनीक शिपर एडवांस AI मॉडल क्लाउड ओपस 4.7 पर काम करता है, जो नई पीढ़ी की तकनीक माना जाता है। यह वेबसाइट के डिजाइन और कंटेंट को ध्यान से समझकर उसी के अनुसार ऐप का लुक और फील तैयार करता है। इससे ऐप दिखने में ज्यादा प्रोफेशनल, साफ और आकर्षक बनता है। AI यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐप सही तरीके से काम करे और यूज़र को लगातार बेहतर अनुभव मिले, जिससे इसका इस्तेमाल आसान और स्मूथ बना रहता है।

नेचुरल ऐप नेचुरल ऐप बनते हैं, सिर्फ सिंपल रैपर नहीं इस टूल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सिर्फ वेबसाइट का साधारण रैपर नहीं बनाता, बल्कि पूरी तरह से नेचुरल और मजबूत मोबाइल ऐप तैयार करता है। इससे ऐप की स्पीड, परफॉर्मेंस और स्थिरता बेहतर होती है और यूजर को ज्यादा अच्छा अनुभव मिलता है। यह फीचर डेवलपर्स और कंपनियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें अलग से ऐप बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और समय की भी अच्छी बचत होती है।

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