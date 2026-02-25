अमेरिकी न्यायाधीश ने OpenAI के खिलाफ xAI का मुकदमा खारिज कर दिया

OpenAI के खिलाफ xAI का मुकदमा खारिज, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

कैलिफोर्निया की एक संघीय न्यायाधीश ने एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI की ओर से दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। इसमें प्रतिद्वंद्वी सैम ऑल्टमैन की OpenAI पर उसके व्यापारिक रहस्यों की चोरी करने का आरोप लगाया गया था। सैन फ्रांसिस्को की अमेरिकी जिला न्यायाधीश रीटा लिन ने कहा कि xAI अपना मामला दोबारा दायर कर सकती है, लेकिन फिलहाल वह ChatGPT निर्माता द्वारा किसी भी प्रकार के कदाचार का आरोप साबित करने में विफल रही है।