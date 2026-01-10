एक्स ने म्यूजिक पब्लिशर्स पर लाइसेंस देने में साजिश रचने का आरोप लगाया है

एक्स ने लाइसेंसिंग साजिश को लेकर म्यूजिक कंपनी पर दायर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कई प्रमुख म्यूजिक कंपनियों पर मुकदमा दायर किया है, जिनमें सोनी म्यूजिक, यूनिवर्सल म्यूजिक और वार्नर चैपल शामिल हैं। टेक्सास की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया है कि इन कंपनियों और नेशनल म्यूजिक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने एक्स को संगीत रचनाओं के लिए व्यक्तिगत लाइसेंसिंग समझौतों पर बातचीत करने से रोकने के लिए मिलीभगत की। साथ ही संघीय प्रतिवाद विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतिस्पर्धा को दबाने की साजिश रची।