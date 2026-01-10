एक्स ने लाइसेंसिंग साजिश को लेकर म्यूजिक कंपनी पर दायर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
एलन मस्क की कंपनी एक्स कॉर्प ने कई प्रमुख म्यूजिक कंपनियों पर मुकदमा दायर किया है, जिनमें सोनी म्यूजिक, यूनिवर्सल म्यूजिक और वार्नर चैपल शामिल हैं। टेक्सास की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया है कि इन कंपनियों और नेशनल म्यूजिक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने एक्स को संगीत रचनाओं के लिए व्यक्तिगत लाइसेंसिंग समझौतों पर बातचीत करने से रोकने के लिए मिलीभगत की। साथ ही संघीय प्रतिवाद विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रतिस्पर्धा को दबाने की साजिश रची।
आरोप
एक्स ने यह लगाया आरोप
रॉयटर्स के अनुसार, एक्स कॉर्प का तर्क है कि वह प्रतिस्पर्धी शर्तों पर व्यक्तिगत प्रकाशकों से गानों के लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रही है। कंपनी का कहना है कि इस सामूहिक कार्रवाई का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को उन लाइसेंसिंग दरों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था, जिन्हें एक्स अत्यधिक मानता है। मुकदमे में आरोप लगाया है, "एक्स को किसी भी व्यक्तिगत संगीत प्रकाशक से प्रतिस्पर्धी शर्तों पर अमेरिकी संगीत रचना लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया।"
लाइसेंस
एक्स पर गानों का लाइसेंस नहीं होने का आरोप
यह घटना संगीत उद्योग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बीच कॉपीराइट और लाइसेंस भुगतान को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों के बाद सामने आई। इसके जरिए एक्स प्रमुख प्रकाशकों और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान ढांचे को चुनौती देना चाहता है। नेशनल म्यूजिक पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डेविड इसराइलाइट ने कहा कि एक्स एकमात्र प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसके पास अपनी सेवा पर शेयर किए जाने वाले गानों के लिए लाइसेंस नहीं है।