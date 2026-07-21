एक्स का नया एंड्रोयड ऐप पहले से तेज काम करता है

एक्स का नया एंड्रोयड ऐप तेज परफॉर्मेंस, अपडेटेड डिजाइन और नए फीचर्स के साथ लॉन्च

क्या है खबर?

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एंड्रोयड ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। अपडेट किया गया ऐप अब गूगल प्ले स्टोर के जरिए दुनियाभर में उपलब्ध है। इसमें स्पीड, स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन और विश्वसनीयता में सुधार किए गए हैं। ऐप को धीरे-धीरे अपडेट करने के बजाय शुरू से नए सिरे से बनाया गया है। नए आर्किटेक्चर का मकसद लंबे समय से चली आ रही परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याओं को दूर करना और नए फीचर लाना आसान बनाना है।