एक्स पर आपकी पोस्ट पर अजनबियों के बजाय दोस्तों के जवाब ज्यादा दिखेंगे

बियर ने अपनी पोस्ट में बताया कि प्लेटफॉर्म ने देखा कि एल्गोरिदम में म्यूचुअल कनेक्शन का डाटा शामिल नहीं था, जिसका मतलब था कि आपके रिप्लाई सेक्शन में आपके दोस्तों की पोस्ट कम दिख रही थीं।

उन्होंने लिखा, "इस वजह से रिप्लाई सेक्शन ऐसा लगने लगा था जैसे यह अनजान लोगों के बीच कोई जंग का मैदान हो।"

यह बदलाव छोटा है, लेकिन इससे जिस समस्या का समाधान हो रहा है, उसे शायद बहुत से यूजर्स पहचानते होंगे।