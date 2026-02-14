एक्स ​​ने ऑटोमेशन का पता लगाने के शुरू किए उपाय, यह कैसे करेगा काम

तरीका

ऑटोमेशन का पता लगने पर अकाउंट हो जाएगा बंद

बियर ने एक पोस्ट में लिखा "हम ऑटोमेशन और स्पैम का पता लगाने के लिए और भी कई तरीके अपना रहे हैं। अगर, कोई व्यक्ति स्क्रीन पर टैप नहीं कर रहा है तो उसके साथ-साथ उससे जुड़े सभी अकाउंट निलंबित किए जा सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम एजेंट्स के वैध उपयोग के मामलों का समर्थन करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। फिलहाल, हम आपको अपने बॉट्स को प्लग-इन करने से रोकने की सलाह देते हैं।"