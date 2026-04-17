हजारों यूजर्स के लिए एक्स की सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुई हैं

एक्स डाउन: हजारों यूजर्स को सेवाओं का उपयोग करने में हुई परेशानी

क्या है खबर?

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) डाउन होने के कारण हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारतीय समयानुसार 17 अप्रैल को सुबह तक 5,000 से अधिक यूजर्स ने परेशानी के बारे में सूचना दी है। इनमें से अधिकांश ने बताया कि उन्हें मोबाइल ऐप का उपयोग करने में दिक्कत आ रही थी। आउटेज का कारण पता नहीं चल पाया और न ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया है।