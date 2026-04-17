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एक्स डाउन: हजारों यूजर्स को सेवाओं का उपयोग करने में हुई परेशानी
हजारों यूजर्स के लिए एक्स की सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित हुई हैं

एक्स डाउन: हजारों यूजर्स को सेवाओं का उपयोग करने में हुई परेशानी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Apr 17, 2026
08:37 am
क्या है खबर?

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) डाउन होने के कारण हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, भारतीय समयानुसार 17 अप्रैल को सुबह तक 5,000 से अधिक यूजर्स ने परेशानी के बारे में सूचना दी है। इनमें से अधिकांश ने बताया कि उन्हें मोबाइल ऐप का उपयोग करने में दिक्कत आ रही थी। आउटेज का कारण पता नहीं चल पाया और न ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया है।

परेशानी 

यूजर्स को हुई ये परेशानियां

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, कई लोगों ने कहा कि आउटेज क्षणिक था और सेवाएं उनके लिए फिर से चालू हो गईं। शिकायतों की संख्या में भी कमी आई है, जो बाद में घटकर 2,700 से 2,800 के बीच रह गई। बड़ी संख्या में लोगों को ऐप में समस्या आ रही थी, जबकि कुछ ने अपने फीड या टाइमलाइन में परेशानी की शिकायत की और कुछ ने वेबसाइट में दिक्कत होने की बात कही।

प्रतिक्रिया 

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं से भरा 

यूजर्स ने सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए एलन मस्क पर कटाक्ष किया है। यूजर ने लिखा, "ट्विटर डाउन हो गया और ऐसा लगा जैसे 2024 चल रहा हो।" अन्य यूजर ने लिखा, "मेरे लिए ट्विटर कुछ देर के लिए बंद हो गया था। अगर, आपने मेरा ट्वीट 5 बार पोस्ट होते देखा तो इसके लिए एलन मस्क को दोष दें।" तीसरे ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा, "हे भगवान, क्या ट्विटर कुछ मिनटों के लिए बंद हो गया था?"

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