एक्स ने चोरी किया कंटेंट पोस्ट करने वालों की कमाई में कटौती कर दी है

एक्स ने क्लिकबेट से भरपूर अकाउंट्स की कमाई में की कटौती, जानिए ऐसा क्यों किया

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कमाई के तरीकों में बदलाव कर दिया है। इससे समाचार और कंटेंट के प्रसार का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। प्लेटफॉर्म ने उन अकाउंट्स को किए जाने वाले भुगतान में कटौती की है, जो क्लिकबेट और खबरों को इकट्ठा करके टाइमलाइन को भर रहे हैं। प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य असली कंटेंट को बढ़ावा देना है और नए लेखकों को प्रोत्साहित करना है।