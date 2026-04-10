एक्स चैट में फिर आया वॉइस नोट्स फीचर, कैसे करता है काम?

दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपनी मैसेजिंग सर्विस एक्स चैट में वॉइस नोट्स फीचर को फिर से जोड़ दिया है। यह सुविधा पहले हटा दी गई थी, लेकिन यूजर्स की मांग के बाद इसे दोबारा लाया गया है। अब यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल प्राइवेट चैट के साथ-साथ ग्रुप चैट में भी कर सकते हैं। इससे प्लेटफॉर्म पर बातचीत करना और आसान, तेज और ज्यादा सुविधाजनक हो गया है।

काम कैसे काम करता है यह नया फीचर? इस फीचर में यूजर्स को चैट बॉक्स के पास माइक्रोफोन का आइकन दिखाई देता है। इस पर दबाकर यूजर अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है और मैसेज भेज सकता है। अगर कोई लगातार रिकॉर्ड करना चाहता है तो वह स्वाइप करके बिना दबाए रिकॉर्डिंग जारी रख सकता है। यह फीचर वन-ऑन-वन चैट और ग्रुप दोनों में काम करता है, जिससे यूजर्स को ज्यादा सुविधा और बेहतर अनुभव मिलता है।

मांग यूजर्स की मांग पर लिया गया फैसला वॉइस नोट्स फीचर को हटाने के बाद कई यूजर्स ने इसकी कमी महसूस की थी और इसे वापस लाने की मांग की थी। इसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसे फिर से शुरू किया है। अब यह फीचर अन्य मैसेजिंग ऐप्स की तरह एक्स चैट को भी मजबूत बनाता है और यूजर्स के लिए बेहतर और आसान अनुभव देने में मदद करता है, जिससे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ सकता है।

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