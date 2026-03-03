एक्स ने पेड पार्टनरशिप लेबल शामिल किया है

एक्स ने प्रायोजित पोस्ट के लिए जोड़ा पेड पार्टनरशिप लेबल, जानिए क्या हाेगा फायदा

क्या है खबर?

एक्स ने प्रायोजित पोस्ट के लिए इन-बिल्ट 'पेड पार्टनरशिप' लेबल पेश किया है, जिसे क्रिएटर्स पोस्ट पर लगाकर यह बता सकते हैं कि वह पोस्ट विज्ञापन हैं। इसके लिए उन्हें #ad हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे फॉलोअर्स को पता चलेगा कि किसी उत्पाद की सिफारिश उनकी अपनी राय है या कोई विज्ञापन है। यह सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के लिए लेबल लगाने के नियमों का भी पालन करता है।