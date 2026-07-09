भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन

भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का पहला साप्ताहिक बेसल इंसुलिन, जानिए कितनी है कीमत

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:46 pm Jul 09, 202603:46 pm

क्या है खबर?

डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने भारत में अविकली नाम का अपना नया बेसल इंसुलिन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा इंसुलिन है, जिसे टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित वयस्क मरीजों को हफ्ते में केवल एक बार ही लगाना होगा। इससे रोजाना इंजेक्शन लेने की जरूरत कम होगी और मरीजों के लिए इलाज पहले की तुलना में काफी आसान हो सकेगा।