खराब दही की शिकायत करने पर महिला से साइबर ठगी

खराब दही की शिकायत करने पर महिला से साइबर ठगी, अकाउंट से उड़ गए 98,000 रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:40 pm Oct 27, 202605:40 pm

क्या है खबर?

बेंगलुरु में ब्लिंकिट से मंगाए गए खराब दही का रिफंड लेने की कोशिश में 56 साल की महिला के 98,000 रुपये की ठगी हो गई। पुलिस शिकायत के मुताबिक, महिला ने 17 अक्टूबर को किराने का सामान मंगाया था। दही खराब मिलने पर उसने गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर खोजा। इसके बाद एक अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने पर उसके बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट से पैसे निकल गए। मामले की जांच जारी है।