व्हाट्सऐप भारत में यूजर्स से उम्र पूछ रही है

क्या व्हाट्सऐप उम्र से जुड़ी पाबंदियां लागू करेगा? यूजर्स से पूछ रहा उम्र

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने भारत में कुछ यूजर्स से उनकी जन्मतिथि पूछना शुरू कर दिया है। इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म देश में भविष्य में उम्र की पुष्टि (एज-वेरिफिकेशन) से जुड़ी जरूरतों के लिए तैयारी कर रहा है। यह जानकारी टिपस्टर अभिषेक यादव ने दी है, जिन्होंने एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें व्हाट्सऐप के अंदर एक प्रॉम्प्ट दिख रहा है, जिसमें यूजर्स से अपनी जन्मतिथि जोड़ने के लिए कहा जा रहा है।