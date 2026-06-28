गगनयान मिशन के तहत क्रू वाली उड़ान 2028 तक लॉन्च हो सकती है

क्या गगनयान मिशन में होगी देरी? ISRO के अध्यक्ष ने दिया यह संकेत

क्या है खबर?

भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पहले 2026 में पहली बिना क्रू वाली परीक्षण उड़ान और 2027 के आखिर तक क्रू वाली उड़ान भेजने की योजना बनाई थी। हालांकि, ISRO के अध्यक्ष वी नारायणन ने हाल ही में संकेत दिया है कि इन तारीखों में बदलाव हो सकता है और अब बिना क्रू वाली उड़ान 2027 के आखिर तक और मानव-युक्त उड़ान 2028 तक टल सकती है।