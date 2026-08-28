नासा का रोमन टेलीस्कोप क्यों बदलेगा अंतरिक्ष की तस्वीर? जानें इसकी खासियत

रोमन पृथ्वी से करीब 10 लाख मील दूर लैग्रेंज पॉइंट 2 के आसपास कक्षा में रहेगा, जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप भी काम करता है।

वहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे स्थिर रखने में मदद करेगा, जिससे कम ईंधन खर्च होगा। इसका प्राथमिक मिशन कम से कम पांच साल का होगा और इसे अतिरिक्त पांच साल तक चलाने के लिए तैयार किया गया है।

रोमन में मेमोरी कार्ड होगा, जिसमें 13 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हैं।